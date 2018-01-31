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Türkiye ile Kamerun arasında askeri işbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Çerçeve Anlaşması ve Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:32
Türkiye ile Kamerun arasında askeri işbirliği

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Çerçeve Anlaşması ve Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assoma ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından 30 Ocak tarihinde imzalandı.

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