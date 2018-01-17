Yarın yapılacak olan AK Parti ile MHP ittifak toplantısı ile ilgili süreci aktaran Adalet Bakanı Gül, “Bu bir milli mutabakat buluşmasıdır. Milli ve yerli, Türkiye’nin geleceğine dair mutabakat zemini anlamında bir süreç yaşanacak. Ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliği, çoğulcu, katılımcı bir demokrasi ve uyum süreci anlamında çok önemli bir gelişme olacağına inanıyorum. Türk demokrasi hayatı için çok önemli gelişmelerin, birlikteliğin, bir mutabakatın gerçekleşeceğine inanıyoruz. Milli ve yerli olan tüm unsurların şemsiyesi altında buluşacağı bir milli mutabakat çalışması olacak. Siyasi partiler seçim kanununda bu hususla ilgili yasal imkan bulunmamakta. 1991 ve yakın zamanlarda bazı partiler bir Parti merkezinde ittifak yaparak bu süreci fiili olarak yaşıyorlardı. Ama bunun yasal imkana kavuşacağı bir çalışmayı değerlendireceğiz” diye konuştu.

Mühür tartışmaları ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Gül, “Bunların hepsi demokrasinin gereği itibariyle ve ittifakın da gerektirdiği teknik ihtiyaçları doğrultusunda değerlendireceğiz. Şu anda çalışmalara başlamadan bir şey söylemem mümkün değil. Hayırlı işlerde acele etmek lazım. En kısa zamanda milletimizin mutabakatını sağlayacak şekilde, geniş katılımlı, herkesi kucaklayacak ve ülkemizin geleceğine emin adımlarla bakacağı, daha güçlü bir demokrasi ve Türkiye için çalışmamızı çok geniş bir perspektif ile yapacağız” açıklamasını yaptı.