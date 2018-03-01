"Türkiye'de seçimler vaktinde yapılacak, erken seçim yok"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen ’Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği Arasında 16 Derslikli Okul Yapım Protokolü’ imza törenine katılmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya Bozdağ, "Benim gördüğüm kadarıyla hükümetimizin veya AK Parti Genel Merkezinin yaptığı bir seçim tartışması yok. Seçim tartışması da yok. Türkiye’de seçimler vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yoktur. Vaktinde seçim vardır. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. Ama belli ki Türkiye’de bazı çevrelerin seçimin öne alınması konusunda istekleri var ama o çevrelere de şunu söylüyoruz. Türkiye’de seçimin ne zaman yapılacağına hükümet karar verir. Hükümetin kararı da çok açık. Seçim vaktinde yapılacaktır. AK Parti’nin gelenekleri çok açık. Kurulduğu günden bu yana iktidar çoğunluğu elde ettikten sonra ki dönemde yapılmış bütün seçimler vaktinde yapılmış seçimlerdir. Sadece 2007’deki seçimler Kasım’da yapılacakken Temmuz’da yapılmıştır. Esasında çaresizlikten alınmış bir çare seçimidir o. Çünkü 367 kararıyla Türkiye’nin önü kapatılmıştı. Türkiyenin önünü açmak için yapılan bir seçimdi. O da erken seçim sayılmaz. Onun dışında bütün seçimler vaktinde yapılmıştır. AK Partinin geleneğinde vaktinde seçim vardır. Bu geleneğe alışmayanlar buna alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın" ifadelerini kullandı.

"SAYILAN YERLER ARASINDA AFRİN YOKTUR"

Birleşmiş Milletlerin Doğu Guta’daki insanlık dramına ilişkin ateşkes kararıyla ilgili soru üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Biz kararı okuduk. Onların esas okumasında fayda vardır. Karara baktığınız zaman bazı yerleşim yerlerinin ismi sayılıyor. Doğu Guta, Rakka başka yerler sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yoktur. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesindeki terör örgütlerinden bölgeyi arındırmak son teröristi oradan etkisiz hale getirmek ve bölgede barış, huzur, istikrar ve güveni yeniden tesis etmek hedefiyle başlatılmış ve başarıyla bugüne kadar sürdürülmüştür. Bundan sonra da devam edecektir. Bu bölgede sadece PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı bir mücadele yürütülmemektedir. Aynı şekilde DEAŞ terör örgütüne karşı da bir mücadele yürütülmektedir. Bu operasyonu engellemek için uğraşıyorlar. Burada samimi olmak gerekir. ABD’nin odaklandığı terör örgütü DEAŞ’tır, Türkiye’nin odaklandığı terör örgütü de DEAŞ. Biz ona karşı da bölgede mücadele ediyoruz. Ama ABD’nin odaklanmadığı terör örgütlerine karşı mücadele yapılamaz gibi bir mantıksızlığı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütlerinin hepsi terör örgütüdür. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde insani ihtiyaçlara, sağlığa ilişkin ihtiyaçların giderilmesinde bugüne kadar bir sıkıntı yaşanmamıştır. Bırakın bir masum sivilin ölmesini, şimdiye kadar masum bir sivilin burnu kanamamıştır. Böylesine kılı kırk yaran bir hassasiyetle sürdürülen operasyon ve bölgesiyle ilgili insani ihtiyaçlar ve oradaki diğer konularla ilgili bir sıkıntı olduğunu söylemek alemi kör herkesi sersem sanmak olur. Bu da yanlıştır. Biz bölgede ne yaptığımızı biliyoruz. Bu karar Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı etkilemeyecektir. Zeytin Dalı Harekatı bu kararın kapsamı dışındadır."

28 ŞUBAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Şubat’ın sivil ayağının da yargılanmasıyla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "28 Şubat’ın faillerinin sadece asker kişiler olduğunu düşünmek yanlış. Bir suç varsa o suçun içerisinde kimler varsa asker, sivil kişiler kim varsa onların hepsi soruşturulması hukuk devletinin de gereğidir. Kamuoyunda da 28 Şubat soruşturmasının eksik olduğuna dair eleştiriler var. Bunu değerlendirecek olan adli mercilerdir. 28 Şubat darbesine destek veren ve başarılı olması için çalışanlarla ilgili değerlendirme yapabilirler. Bu tamamen yargının takdirinde olan bir konudur" değerlendirmesinde bulundu.

"TRT HER SENE BUNU YAPIYOR"

TRT’de bazı sanatçılar ve şarkıların yasaklandığına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Bu haberi yapanlar kasıtlı haber yapıyorlar. Bazı değerlendirmeler var. TRT mevzuat gereği, içinde küfür, alkol, sigara gibi zararlı kavramların geçtiği şarkılarla alakalı tedbir alması TRT’nin görevidir. TRT her sene bunu yapıyor. Diğer televizyonların da bunu yapması gerekiyor. TRT’nin her sene yaptığı işi sanki ilk defa yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek, kanun dışı yapılmış bir sansürmüş gibi takdim etmek büyük bir ahlaksızlıktır. Bunu yapanları kınıyoruz" şeklinde konuştu.