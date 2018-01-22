Türk askeri ve ÖSO mensuplarının ilerleyişi sürüyor

Zeytin Dalı Harekatının 3. gününde Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerleyişi sürüyor. Öğleden önce 11 köy teröristlerden temizlenirken, öğleden sonra da Afrin’in batısında stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ele geçirildi. Buradaki kampta bulunan 10 terörist de etkisiz hale getirildi. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu Azez’den de operasyon başlatırken, kısa sürede önemli bir ilerleme kaydetti. Öte yandan, iyice köşeye sıkışan PKK ve uzantılarına mensup teröristlerse, Afrin’de esir tuttukları DEAŞ’lı teröristleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile savaşmak kaydıyla serbest bırakmaya başladı.