TTB hakkında soruşturma başlatıldı

TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristlere yönelik başlatılan harekata ilişkin "Savaş bir halk sorunudur" başlıklı skandal bir bildiri yayınlayan TTB hakkında İçişleri Bakanlığınca dün suç duyurusunda bulunulmuştu. Ayrıca Sağlık-Sen de savcılığa başvurarak şikayet dilekçesi vermişti. Suç duyurusu dilekçelerini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB yöneticisi 11 kişi hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlattı.