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"Trump’ın tehdidi, kabul edilebilir bir durum değildir"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs konusunda ABD aleyhine oy veren ülkeleri tehdidi, kabul edilebilir bir durum değildir. Türk milleti ve Türkiye, tehdit veya baskılarla karar değiştirmez” dedi.

21 Aralık 2017 Perşembe 08:24
"Trump’ın tehdidi, kabul edilebilir bir durum değildir"

Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Genel Kurulunda ABD’nin Kudüs kararının aleyhinde oy kullanacak ülkelere tehditlerde bulunan ifadeleri hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Bozdağ mesajında, “BM Genel Kurulu’nda, Kudüs konusunda ABD aleyhine oy kullanacak ülkeleri kastederek gazetecilere, ‘Yüz milyonlarca dolar, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oyları izliyoruz, kaydedeceğiz’ açıklamasını yaptı. Bu açıklamasıyla ABD Başkanı Trump, Kudüs konusunda ABD aleyhine oy veren ülkeleri tehdidi, kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

“TAM EGEMEN VE BAĞIMSIZ HİÇBİR ÜLKE ABD BAŞKANININ TEHDİDİNE BOYUN EĞMEZ”

ABD’nin, zorla ve tehditle egemen ülkelerin tamamını istediği gibi yönlendiremeyeceğini öğrenmesi gerektiğine vurgu yapan Bozdağ, tam egemen ve bağımsız hiç bir ülkenin, ABD Başkanının tehdidine ve baskısına boyun eğmeyeceğini kaydetti.

Bozdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, ilkeli ve haklı duruşunu koruyacak, Filistin davasına ve Kudüs’ün statüsüne vereceği oyla bir kez daha sahip çıkacaktır. BM Genel Kurul üyesi ülkeler, verecekleri oylarla; eşit tam egemen ve bağımsız bir devlet olduklarını, tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceklerini, haklının güçlü olduğunu, güçlünün haklı olmadığını ve Kudüs’ün statüsüne sahip çıktıklarını, dünyaya ilan edeceklerdir.”

Türkiye’nin, Kudüs’ün tarihi statüsü ile uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla belirlenmiş statüsüne sahip çıkmaya devam edeceği mesajını veren Bozdağ, “Türk milleti ve Türkiye, tehdit veya baskılarla karar değiştirmez” dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 09:21
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Son DakikaDonald Trump Kudüs
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