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TGC: "Gazeteciler mesleklerini yapamıyor"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto: “Gazetecilerin sorunu çalışamamak!”

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
TGC: "Gazeteciler mesleklerini yapamıyor"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961’den beri kutlanmaktadır. 1961-1971 arasında Çalışan Gazeteciler Bayramı adıyla kutlandı; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak değiştirildi. Bu gün gazeteciler için bayram değil, sorunların dile getirildiği bir gün oldu.

Son 10 yıl içinde neredeyse her üç gazeteciden biri işsiz kaldı. 145 gazeteci cezaevinde. Gazeteciler hakkında sürekli dava açıldığı için adliye ikinci adres haline gelmiş durumda. Gazeteciler mesleklerini yapamıyor. Gazetecilik yapan meslektaşlarımız içinde de sendikaları üye olma oranı çok düşük. Avrupa’da en az yüzde 25 olan bu oran Türkiye’de  sadece yüzde 5.9.  Bu oran 6 bin basın çalışanı anlamına geliyor. 6 bin basın çalışanının yarısını da fikir işçisi gazeteciler oluşturuyor. 6 bin basın çalışanı dört sendikada örgütlü görünüyor. Eleştirisel gazeteciliğe olanak tanınmadığı için de sektördeki kan kaybı sürüyor. Bu arada 889 gazetecinin basın kartı da iptal edildi. Yayın yasakları, para cezaları, açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür, oto sansür artık günlük olaylar haline gelmiş durumda.

Bunların yanı sıra siyasetçiler tarafından gazeteciliğin terör faaliyeti, gazetecilerin de terörist olarak tanımlanması meslektaşlarımızı hedef noktasına oturtuyor. Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar sürüyor. Bu saldırılar da ne yazık ki şikayete rağmen cezasız kalıyor. Biz 10 Ocak’da iktidara ve muhalefet partilerine, ’Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engelleri kaldırın, gazetecilerin özgür kalmasını sağlayın, gazetecilik mesleğini suç gören anlayıştan vazgeçin’ çağrısını yapıyoruz. Meslektaşlarımıza da ‘Daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. Gazetecilerin de meslektaşlarını hedef göstermekten artık vazgeçmesi gerekiyor’ diyoruz. “

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Türkiye Gazeteciler CemiyetiTurgay OlcaytoGazetecilerin Sorunları10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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