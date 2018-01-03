Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116213
ALTIN
159.635
DOLAR
3.7732
STERLİN
5.0975
EURO
4.5311
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Temel Karamollaoğlu: "Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaracağız"

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday çıkaracaklarını belirterek, seçim barajının kaldırılması gerektiğini söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:53
Temel Karamollaoğlu: "Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaracağız"

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada engelli bir seçim sistemine sebep olan ve seçmenin iradesini ve siyasi özgürlüğünü zedeleyen yüzde 10 seçim barajının tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı. Karamollaoğlu, seçime katılma mikanı yakalayan bütün partilerin hazineden kendi paylarını alması gerektiğini kaydederek, partilerin birbirleriyle güç birliği yapabilmesi ve seçimlerde birbirlerine destek verebilmeleri gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığına aday göstermek için gerekli imza sürecinin seçilme hakkını zedelemeyecek ve makul ölçüyü aşmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini de belirten Karamollaoğlu, TBMM içtüzüğünün güçlü ve etkin bir meclis oluşturacak şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti. TBMM’de hükümetin denetlemesinin doğru yapılmadığını savunan Karamollaoğlu, hesapların denetlenmesi için komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, torba yasa uygulamasını da eleştirdi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Karamollaoğlu, KHK’larla ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamasının hatırlatılması üzerine bunun bir bardak suda fırtına koparmak olduğunu söyleyerek, "Hadise basit, iki tarafta aynı fikirleri ifade ediyor. Eğer bir cumhurbaşkanı endişesini dile getirmişse ’hainlikle’ itham etmek, ona karşı kampanya başlatmayı doğru bulmuyorum" karşılığını verdi.

Karamollaoğlu, Türkiye’de bir kalkışma olacak diye ülkeyi sürekli OHAL’de tutmanın doğru olmadığını söyledi. Başkanlık seçiminde hangi cephede yer alacaklarının sorulması üzerine ise Karamollaoğlu, cepheleşmenin karşısında olduklarını belirterek, herkesin içinde olduğu platformdan yana olduklarını vurguladı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı için bir aday çıkaracaklarını ifade etti.

Akşener’in SP ve DP ile ittifak yapabilecekleri yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Karamollaoğlu, "Meral Hanım parlamento seçimleri için söylemiştir, onun için de erken" karşılığını verdi.

Milis güç iddialarıyla ilgili ise Karamollaoğlu, "Böyle bir şeyin olmayacağını ümit ediyorum. İktidar partisinin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir gelişmeye izin vermeyeceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

Başkanlık seçimlerinde ikinci turda kimi destekleyeceklerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Erken olur. İkinci turda parti liderlerinin tabanlarına hakim olamayacağı kanaatindeyim. Tabanların kendisine göre inisiyatif kullanacaklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, 15 Temmuz’da erken seçim olabileceğini ifade ederek, iktidarın çoğunluğu sağlayabileceğini düşünürse bunun mümkün olacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 03.01.2018 13:05
Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluCumhurbaşkanlığı SeçimleriSaadet Partisi Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kimdir, neler yapmıştır?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kimdir, neler yapmıştır?
AK Parti’nin kurucu üyeleri kimler?
AK Parti’nin kurucu üyeleri kimler?
Bakan Soylu: "PKK’ya katılım yüzde 85 azaldı"
Bakan Soylu: "PKK’ya katılım yüzde 85 azaldı"
Şu ana kadar FETÖ’den kaç kişi tutuklu?
Şu ana kadar FETÖ’den kaç kişi tutuklu?
İstanbul'da metro projeleri iptal edildi mi?
İstanbul'da metro projeleri iptal edildi mi?
FETÖ’nün ByLock tuzağını deşifre eden avukat konuştu
FETÖ’nün ByLock tuzağını deşifre eden avukat konuştu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim