TBMM Başkanı Kahraman: "Adalet sağlamsa devlet sağlamdır"

Adalet Şurası, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Programda konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, adaletin her dönemde üzerinde en fazla konuşulan bir değer olduğunu, yüce bir kavram olduğunu belirtti ve Allah’ın isimlerinden birinin de El-Adl olduğunu anımsattı.

Hazreti Ömer’in “El-Adl esasül mülk (adalet mülkün temelidir)” sözünü hatırlatarak Osmanlı’nın büyük olduğu dönemde adaleti tam tatbik eden bir devlet olduğunu vurgulayan Kahraman, "Kanuni zamanında 7. Henry, ’nasıl oluyor da 28 çeşit kayyum olduğu bir toplumda güzel bir adalet var’ diye İngiltere’den bir heyet gönderdi. İncelemelerde bulunup İngiltere’ye döndüğünde Anglo Sakson Hukuku’ndaki temelleri ortaya koydu. Adalet ve devletin gücü arasında tam bir orantı vardır. Adalet sağlamsa devlet sağlamdır. Adaleti temin etmek çok büyük bir hadise" şeklinde konuştu. Kahraman, herkesin adil ve mutlu bir Türkiye’de bulunmayı nasip etmesini temenni ederek sözlerine son verdi.