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Sürücüler dikkat! İstanbul’da tüm EDS'ler aktif hale getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul genelindeki tüm EDS’lerin aktif hale getirildiği belirtilerek sürücülerden kurallara riayet edilmesi istendi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:47
Sürücüler dikkat! İstanbul’da tüm EDS'ler aktif hale getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla İstanbul genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS), yeni yayımlanan usul ve esaslara göre yeni eklemeler yapılarak tümüyle aktif hale getirildiği duyuruldu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, sürücüler için EDS’lerde kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, aksi yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ile Mobil İhlal Tespit Sistemi (MİTS) olmak üzere, toplam 455 farklı noktada ihlal tespit sisteminin bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan, sürücülere yönelik denetimlerde aktif olarak kullanıma başlanan sistemler ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandığı da ifade ediliyor.

Son Güncelleme: 15.02.2018 10:16
Anahtar Kelimeler:
İstanbulEds
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