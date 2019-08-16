Sulamada Yüzde 60 Tasarruf Ettiren Sistem

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde artış yaşanıyor. Bu durum ise sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda DSİ’nin hizmete aldığı sulama tesislerinde tasarrufu ön planda tuttuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Bulunduğumuz coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görülüyor. Bu sebeple toplumun refah seviyesini yükselten sulama projelerinin öncelikli olarak ve süratle hayata geçirilmesi gerekir. Bunu yaparken de su zengini bir ülke olmadığımız için tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

SUYUMUZUN DÖRTTE ÜÇÜ SULAMADA KULLANILIYOR

Suyumuzun dörtte üçünün sulamada kullanıldığının altını çizen Bakan Pakdemirli “Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74’ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir” açıklamasını yaptı. Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir alanın 8,5 milyon hektar olduğunu vurgulayan Pakdemirli “6,65 milyon hektar alan şu an sulanabiliyor. 2019 yılı itibariyle ülkemizde sulamaya açılan bu alanların ise yüzde 34’ünde klasik (vahşi) sulama, yüzde 38’inde kanaletli sulama ve yüzde 28’inde kapalı sistem (borulu) sulama yapılıyor” dedi.

YAĞMURLAMA VE DAMLAMA YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE TASARRUFLU

2003 yılı öncesi kapalı sistem sulamanın oranının yüzde 6 olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli “2003’ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60’ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor” diye konuştu. Bakan Bekir Pakdemirli, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiğini sözlerine ekledi. (BSHA)