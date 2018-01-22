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"Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur"

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur" dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:49
"Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur"

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve gündemin Afrin olduğu görüşme sonrası iki isim kameraların karşısına geçti. Başbakan Yıldırım, konuşmasında, "Türkiye, 20 Ocak itibarıyla Suriye’nin Afrin bölgesine orada uzun süreden beri konuşlanmış terör örgütü elemanlarını, terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla bir harekat başlatmıştır. Harekatın adı ’Zeytin Dalı’. Bu az çok anlamlı, çünkü Afrin zeytiniyle meşhur bir bölge. Burada Afrin’e yapılan harekat bir barış harekatıdır. Afrin’de yaşayan Arap, Türkmen, Kürt ve diğer etnik gruplara sahip yerel halkın PKK, DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması, onların özgürlüğüne kavuşturulması, yerlerinden, yurtlarından edilmesinin önüne geçilmesi. Burada Sayın Genel Başkanın da belirttiği gibi, Hassasiyetlerimiz var, hassasiyetlerimiz nedir? Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı, zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi, bütün bunu yaparken de tabii ki sivillerin zarar görmemesi. Bu çerçevede başlatılan harekat başarıyla devam ediyor. Bugün üçüncü günündeyiz. İlk iki gününde yapılan çalışmalarda doğrusu 100’ün üzerinde muharip uçakla belirlenen 170’ten fazla hedef imha edilmiş ve uçaklarımız görevini tamamlayarak yerlerine dönmüştür. 21 Ocak itibarıyla da kara harekatı başlamış bulunmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur, ancak Kilis’te konuşlu askerlerimize taciz saldırıları olmuş ve bir askerimiz hafif şekilde yaralanmıştır" ifadelerini kullandı. Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Dün akşam 22.00 sıralarında icra edilen hava harekatı ile daha önce Reyhanlı ve Kilis’e roket gönderen Afrin’deki nokta bombalanmış ve etkisiz hale getirilmiştir, Ancak, bugün geçtiğimiz yakın süre içerisinde Kırıkhan’a yine bir füze gönderilmiş ve bir TEDAŞ görevlisi şehit olmuştur. Bu konuyla ilgili de gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Burada bir şeyi memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu harekata milletimiz tam anlamıyla destek vermektedir. 80 milyon tek yürek halinde kahraman Mehmetçiğimizin başarısı için desteğini, duasını sürdürmektedir. Aynı zamanda siyasi partilerimiz, başta anamuhalefet Partisi ve değerli Genel Başkanı olmak üzere MHP de bu harekata tam destek vermektedir. Harekatın karşısında cılız bazı çatlak sesler çıkmakla beraber herhangi kayda değer yurt çapında toplumsal olay meydana gelmemiştir. Gerek sosyal medyadan gerek geleneksel medyadan yapılan bazı açıklamalar yasalara aykırı, bölücülüğü ve isyana çağıran halkı açıklamaların muhatapları hakkında da gerekli soruşturmalar yapılmaktadır. İnşallah kısa süre içerisinde bu hareketa tamamlayıp hem Afrin’de yaşayan insanların huzura kavuşması hem de ülkemize, sınırlarımıza, Hatay’da Kilis’te civarda bulunan köylerimize, ilçelerimize yapılan saldırıların ve tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır. Bir kez daha CHP Genel Başkanına teşekkür ediyorum, verdikleri destekten dolayı, milletim ve hükümetim adına şükranlarımı sunuyorum."

KILIÇDAROĞLU: "TÜRKİYE’NİN SINIR GÜVENLİĞİ ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİDİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Başbakan bizlere bilgi verdiler. Türkiye’nin sınır güvenliği çok ama çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemiz gerektiğini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda, Zeytin Dalı Operasyonu kaçınılmaz olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir. En büyük arzumuz, kimsenin burnu kanamadan ülkemize dönmeleridir. Suriye’nin toprak bütünlüğü de çok önemli, dolayısıyla askerlerimiz görev yaparken terör ve terör örgütünü cezalandırırken öte yandan Suriye’nin toprak bütünlüğüne de aslında katkı yapıyorlar. Bu bağlamda biz, kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz, istiyoruz. Allah onlara yardımcı olsun, en büyük dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

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