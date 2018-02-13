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SP milli ittifakta yer alacak mı ?

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Saadet Partisi’yle yapılan görüşmede ittifak görüşülmedi” dedi.

13 Şubat 2018 Salı 13:06
SP milli ittifakta yer alacak mı ?

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin ittifak ile ilgili sorularını cevapladı. Ünal, ittifak toplantısına ilişkin soruya, “Bugün toplantımız var. Fakat son toplantı diye bir şey yok. Bizim toplantımız uzun sürecek” ifadelerini kullandı.

Seçim paketinin bu hafta Meclise gelmesine ilişkin soruya Ünal, “Biz bu hafta tamamlayacağız. Genel Başkanlara sunacağız. Genel Başkanlar görüştükten sonra da Meclise gelecek. Komisyon Başkanları ve Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecekler. Bu hafta ya da en geç haftaya olur” dedi.

SP SORULDU

Saadet Partisi’ne ittifak metninin gönderilebileceğine dair soruya Ünal, “Saadet Partisi bizimle yaptığı görüşmede uyum çalışmalarıyla ilgili kendi görüşlerini bize yazılı olarak bildirdi. Biz tabii ki bütün siyasi partilerin bize sundukları katkıları dikkate alıyoruz ve değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

’Saadet Partisi ile ittifak olabilir mi’ sorusuna Ünal, “Saadet Partisi’yle yapılan görüşmede ittifak görüşülmedi. ’İttifak yapalım yapmayalım’dan ziyade, genel bir dış ve iç politika değerlendirilmesi ve uyum paketine ilişkin düşüncelerini bizimle paylaştılar” diye konuştu.

Son Güncelleme: 13.02.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiMilli IttifakMahir Ünal
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