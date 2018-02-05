Sosyal medyadan terör propagandasına 449 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından son bir hafta içerisinde (29 Ocak-5 Şubat 2018) tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 22 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 915 terör (PKK/KCK 335, aşırı sol 35, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 518), 3 bin 614 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 84 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 613 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatına yönelik harekat başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 124 şahıs gözaltına alındı.

5’İ ÖLÜ 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, son bir haftada yurt içinde terör arananlar mavi listede aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu sözde Amed eyalet sorumlusu Eylül Ergani (K) Murat Üçer, sözde bölge sorumlusu Botan (K) Veli Taşkıran ve sözde güç sorumlusu Bager Tufan (K) İnan Ağyol’un da aralarında bulunduğu toplam 15 (5 ölü, 7 sağ, 3 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 5 ilde (Bingöl-1, Bitlis-3, Mardin-1, Siirt-1, Tunceli-3) 9 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 6’sı ağır ve uzun namlulu (5 Kalaşnikof, 1 M-16) toplam 13 silah, 638 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 6 el bombası, bin 675 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 4 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 707 operasyonda, piyasa değeri 28 milyon 829 bin 822 TL olan, 559 kilogram esrar, 503 kilogram eroin, 12,5 kilogram kokain, 4,5 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 16,22 kilogram metamfetamin, 9,15 kilogram afyon sakızı, 49 bin 866 adet uyuşturucu hap, 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 2 milyon 764 bin 614 TL olan, 375 bin 302 adet kaçak sigara, 27 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 614 kişi gözaltına alındı.

934 SOSYAL MEDYA HESABIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI

Sokak satıcılarına yönelik, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 450 şüpheli gözaltına alındı. 40 kilogram esrar, 12,5 kilogram eroin, 4 bin 375 adet uyuşturucu hap, 3,3 kilogram sentetik kannabinoid, 6,5 kilogram metamfetamin, 37 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 934 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 260 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

493’ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 932 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 84 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.