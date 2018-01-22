Sınır birlikleri Afrin'deki terör mevzilerini vuruyor

Afrin’deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatının 3’üncü gününde, Kilis sınırında konuşlu bulunan birlikler terör örgütlerinin bulunduğu noktalara yoğun top atışı yapıyor. Fırtına obüs ve çok namlulu roket atarlar ile Afrın bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD mevzileri vurulurken, top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden duyuluyor. Sınır hattında yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede sınır hattına kimse yaklaştırılmıyor.