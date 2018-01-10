"Şiddet içerikli haberlerle ilgili RTÜK ile toplantı planlıyoruz"

Bakan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını Bakanlıkta kahvaltıda ağırladı. Çok sayıda ajans, kanal ve gazete temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda basın mensuplarıyla sohbet eden Bakan Kaya, soruları yanıtladı. Gazetecilerin de en az kendileri kadar yoğun çalıştıklarını dile getiren Kaya, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Toplantıda, kadın katılımın fazla olması sebebiyle "kadına şiddet" konusu konuşuldu. Muhabir Aynur Bayram’ın kadına şiddet ile mücadelede somut olarak ne yapıldığını sorması üzerine Bakan Kaya, özellikle bu konuda hassasiyet ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Kaya, "Kamu kuruluşları ve medya ile birlikte bu alanda mücadele etmek için çalışıyoruz. 2018 Ocak ayı itibarıyla kadına korucuyu ve önleyici hizmetler yürürlüğe girdi" dedi.

Bu kapsamda erkeklere de eğitim verildiğini belirten Kaya, "2017’de verdiğimiz eğitimlerde çok yüksek oranlar yakaladık. Bu konuda kararlılıkla duruyoruz. Şiddet uygulamış kişilere kelepçe ile takip sistemi vardı. Bu uygulamayı 2 ilden 6’ya çıkardık. Can güvenliği riski olan vakalarda, öldürmekle tehdit eden bir adama mutlaka kelepçe takılmalı. İstanbul’da iki çocuğunu ve sonrasında kendini öldüren babayla ilgili durumu biliyorsunuz. Soruşturmayı tüm süreciyle takip ediyoruz. Baş müfettişimizi yolladık. Anneye de güvenlikli bir siteden ev tuttuk" şeklinde konuştu.

"KADIN KONUK EVİ SAYISINI ARTTIRMAK ADINA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

Şiddete maruz kalan kadınlara seslenen Kaya, "Kadınlarımız Kadın Konuk Evlerine, Şiddet Önleme İzleme Merkezlerimize başvursun. Biz her türlü desteğimizle yanınızdayız. Merkezlerimizin kapasitesini arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şiddet Önleme İzleme Merkezlerimizin sayısı 68, bu sayıyı 81’e ulaştıracağız. Kadın Konuk Evi sayısı 137, önümüzdeki dönem bu sayıyı arttırmak adına yaptırım uygulayacağız. Bu alanda basına da iş düşüyor, elbette haber yapılacak ama reyting uğruna vahşet içerikli haberlerin yapılması doğru değil. Önümüzdeki ay içinde vahşet ve şiddet içerikli haberler konusunda RTÜK ile toplantı planlıyoruz" diye konuştu.

Şiddet uygulayan kişilere Ankara’da başlamak üzere pilot uygulama başlattıklarını aktaran Kaya, "Psikolojik destek tedavi mekanizmasını devreye soktuk. Ankara’da 103 fail bu uygulama kapsamına alındı ve olumlu sonuçlar gördük. Önümüzdeki dönem Sağlık Bakanlığı ile bunu 81 ile yaygınlaştıracağız. Ayrıca çocuklarla ilgili meslek gruplarında, hizmeti veren kişilerin sicil kaydının sürekli takip edilmesi sistemi var. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

"TEK TİP KIYAFET ŞEHİT AİLELERİNİN,GAZİLERİMİZİN TÜM MİLLETİN TALEBİYDİ"

Bir muhabirin FETÖ’cü sanıkların duruşmalara tek tip kıyafet uygulamasıyla çıkmasına ilişkin muhalefetin tepkisini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Kaya, "Tek tip kıyafet şehit ailelerinin, gazilerimizin tüm milletin talebiydi aslında. Bu konuda bana çok öncesinden talepler gelmişti, ben de konuyu Bakanlar Kurulu’na, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza iletmiştim. Hala konunun bu şekilde gündeme getirilmesini anlamış değilim. Neye tepki gösterdiklerini anlamıyorum" dedi.