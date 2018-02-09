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Selim Temurci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İstifa ettiği belirtilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci kimdir, neler yapmıştır?

09 Şubat 2018 Cuma 11:39
Selim Temurci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Görevden alınan Selim Temurci'nin biyografisi

1970 yılında Rize Çayeli’nde doğan Selim TEMURCİ, İmam Hatip Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi’nde ekonomi üzerine tamamlayan TEMURCİ, özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdi.

Köprü Grubu Derneği Başkanlığının yanısıra bir çok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan TEMURCİ’nin ekonomi ve siyaset alanlarında çok sayıda makalesi yayımlandı.

Siyasi çalışmalarına Gençlik Kollarında başlayan TEMURCİ; İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulundu.

2006 – 2009 yıllarında AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 -2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan TEMURCİ, 2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti.

8 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Dr. Selim TEMURCİ; evli ve 3 çocuk babasıdır.

Biyografi: www.akpartiistanbul.com

Son Güncelleme: 09.02.2018 11:46
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