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Selim Temurci AK Parti İstanbul İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci görevinden istifa etti.

09 Şubat 2018 Cuma 11:36
Selim Temurci AK Parti İstanbul İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci göreve gelmesinin üçüncü yılında istifa etti. Temurci görevden ayrılmasıyla ilgili, "Onurla şerefle geldiğimiz görevimden hamdolsun, yine büyük bir onurla, itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya çok sayıda partili katılırken, Selim Temurci, görevde olduğu süreyi üç bölüme ayırdığını söyledi. Temurci, görevde olduğum dönemin hayatında çok ayrıcalıklı yere sahip olduğunu söyleyerek, " Ülke tarihinin yazıldığı bir döneme şahitlik ettik.Görevde olduğum dönemi üç döneme ayırabilirim. Birinci dönem yedi haziran ve bir Kasım seçimleri. İkinci dönem 15 temmuz sonrası 16 nisan referandumu Üçüncü dönem ise Cumhurbaşkanımızın ikinci kez partimizin genel başkan olması"dedi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı teşkilatlarının olağanüstü bir performans sergilediğini söyleyen Selim Temurci, "İki seçim arası yaşanan terör olayları, il başkanlığına yönelik terör saldırı girişiminde İstanbulluların bize verdiği destekle nasıl dik durduğumuzu herkes biliyor. Bizi kucaklayan İstanbul’un her noktasında kapısını, gönüllerini bize açan İstanbullu kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, " 15 Temmuz alçak FETÖ terör ihanetini beklemiyorduk. Bu bina direnişin ilk kıvılcımın ilk talimatlarının verildiği merkezlerden biri oldu. Rabbim şahittir İstanbul şahittir biz o gece milletine devletine davasına, liderine sahip çıkmak için sağına soluna bakmadan ben burdayım diyen ilk teşiklat AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’dır" dedi. Başarı ya da da başarısızlık işe kattığınız samimiyete ve gayretinizle ilgilidir" diyen Selim Temurci, " Rabbim o samimiyeti yakınen bilendir. O bize bizden yakındır. Önemli olan O’na mahcup olmamaktır. Bizim davamız rakamları sığmayacak kadar büyük bir davadır. Davamız bizim hayatamızdır. Yüce mevlamız her olayda bizi farklı imtihan etmiştir. Yeni bir imtihanla karşı karşıyayız"dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkan olmasıyla yeni bir döneme girildiğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Yeni dönem partimize hayırlara vesile olsun. Büyükşehir Belediye başkanımız Kadir Topbaş, görevinden beyefendiliğine yakışan bir şekilde ayrıldı. Makamların değil bu davanın adamı olmak en önemli misyon olmuştur. Onurla şerefle geldiğimiz görevimden hamdolsun, yine büyük bir onurla, itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Kırdığımız kardeşlerim olduysa haklarını helal etsinler" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını arz eden Temurci, " Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değli mazlumalrın lideridir. Rabbim ona sağlık sıhhat versin. Başımızdan eksik etmesin."dedi. Parti büyüklerine de ayrı parantez açan Selim Temurci, " İstanbul’da onlarca miting beraber yaptığımız Ahmet Davutoğlu hocamıza, partimizin genel başkanı seçilen ve Başbakanımız Binali Yıldırım beye şükranlarımız arz ediyorum. Benim için ağabey olan Kadir Topbaş beye şükranlarımı arz ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olana Mevlüt Uysal Bey’e başarılar diliyorum." dedi. Makamlar ve mevkilerin geçici olduğunu söyleyen Temurci, "Makamlar ve mevkiler geçici davanın adamı olmak bizim için bakidir. Ak partimizin bizim davamızın adı olduğu sürece bizler bu davanın bir neferiyiz. Biz makamların neferi değil davanın neferiyiz. Doğarken ölürken beyaz gömlek giyeriz. Partiye üye olduğum günden bugüne görevim boyunca üzerimde beyaz gömleğim oldu. Ben bu beyaz gömleğe leke bir leke değdirmedim. Buna şahitsiniz" dedi.Bu sırada Selim Temurci’nin duygusal anlar yaşadığı görüldü. İstifa açıklamasının ardından Selim Temurci’ye plaket takdim edildi.

Selim Temurci kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Selim Temurci kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Son Güncelleme: 09.02.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti IstanbulIstifaIstifa EttiSelim TemurciAk Partiİstanbul
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