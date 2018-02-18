Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116326
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7589
STERLİN
5.2729
EURO
4.6687
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa Akçakale, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

18 Şubat 2018 Pazar 22:53
Sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Son Güncelleme: 19.02.2018 09:23
Anahtar Kelimeler:
TskşanlıurfaSel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Tüm faaliyetler Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun"
“Tüm faaliyetler Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun"
Başbakan Yıldırım Boyko Borisov ile görüştü
Başbakan Yıldırım Boyko Borisov ile görüştü
Düşen eğitim uçağında 2 pilot şehit oldu
Düşen eğitim uçağında 2 pilot şehit oldu
"ABD’nin sözlerinin arkasında yeni bir oyun var"
"ABD’nin sözlerinin arkasında yeni bir oyun var"
Hükümettten ABD Savunma Bakanının teklifine yanıt
Hükümettten ABD Savunma Bakanının teklifine yanıt
Boydak ailesine FETÖ operasyonu
Boydak ailesine FETÖ operasyonu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim