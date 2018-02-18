Sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.