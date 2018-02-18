TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
Sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa Akçakale, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Hudut Karakolunda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan 2 askerin naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.
18 Şubat 2018 Pazar 22:53
Son Güncelleme: 19.02.2018 09:23