Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "TTB, Türk tabiplerini temsil etmiyor"

Bakan Demircan, bakanlıkta gerçekleştirilen bir toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin açıklama yapan Demircan, TTB tarafından yayınlanan bildirinin tüm sağlık camiasını yaraladığını ifade etti. Bakan Demircan "TTB’nin bir şeyler ima eder gibi bir bildiri yayınlaması hepimizi yaraladı. Bu milletin karşı karşıya kaldığı saldırılara karşı yapılmış basit bir açıklama olarak algılanmaması gerekir. Böyle bir zamanda, böyle bir açıklama yapmanın hukuki bir sorumluluğu da vardır, bu açıklamadan sonra hukuk harekete geçmiştir ve yasal işlem başlatılmıştır. TTB, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Böyle bir açıklamayı yapma hakları yoktur. Ayrıca Bakanlık olarak dün Merkez Konsey üyelerinin görevine son verilmesi amacıyla dava açtık. TTB yasası bize denetleme görevi veriyor, biz de bu konuda gerekeni yaptık" şeklinde konuştu.