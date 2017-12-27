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S-400 nedir, S-400 ne işe yarar ve özellikleri neler?

Son zamanlarda sıkça adını duyduğumuz S-400 nedir, S-400 ne işe yarar, S-400 özellikleri neler?

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:52
S-400 nedir, S-400 ne işe yarar ve özellikleri neler?

Türkiye’nin Rusya'dan S 400 füze savunma sistemini aldığı iddia ediliyor. Peki, son zamanlarda sıkça adını duyduğumuz S-400’lerin özellikleri neler? 

S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebilen gelişmiş bir sisteme sahip füze savunma sistemi olarak tanımlanıyor.

Sistem şöyle çalışıyor: Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor ve hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor. Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor. Angajman radarı, füzenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

S-400 özellikleri neler? Ne zaman geliştirilmeye başlandı?

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya tarafındna Soğuk Savaş döneminde geliştirilmeye başlandı. S-400, füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlansa da Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı. Durum böyle olunca da yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Mevcut sistemde kullanılan teknolojinin büyük kısmı önceki model olan S-300'den alındı. Alınan teknolojiler arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor. Sistemin testlerine 1999 yılının sonunda başlandı ve 2007 yılında faaliyete alındı. Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra balistik füzeleri imha edebiliyor.

Her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre.145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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