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S-400'lerde ilk sevkiyatın ise 2020’de gerçekleştirilecek

Rus savunma sanayi şirketi Rostec, Türkiye’nin 4 adet S-400 savunma sistemi bataryasını aldığını ve ilk sevkiyatın ise 2020’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:35
S-400'lerde ilk sevkiyatın ise 2020’de gerçekleştirilecek

Rus savunma sanayi şirketi Rostec, Türkiye’nin 4 adet S-400 savunma sistemi bataryasını aldığını ve ilk sevkiyatın ise 2020’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Rus savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Chemezov, Türkiye’nin Rusya’dan 2.5 milyon dolar karşılığında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryası satın aldığını duyurdu. Chemezov, ilk sevkiyatın ise 2020 yılının Mart ayında yapılacağını dile getirerek, S-400 füzelerinin alınması için Türkiye’ye verilecek kredi konusunda da görüşmelerin tamamlandığını dile getirdi. Geriye sadece belgelerin onaylanasının kaldığını kaydeden Chemezov, “Türkiye’nin yüzde 45’ini avans, Yüzde 55’ini ise Rusya’nın vereceği kredilerle ödeyeceklerini söyleyebilirim. Sevkiyatlara 2020 yılının Mart ayında başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.12.2017 11:41
Anahtar Kelimeler:
S-400 Savunma SistemiRostec
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