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Pistten çıkan uçağın kaldırılma çalışmaları sürüyor

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı bulunduğu yerden adeta santim santim kaldırılıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:39
Pistten çıkan uçağın kaldırılma çalışmaları sürüyor

Uçağın zarar görmemesi için dikkatli bir çalışma ile halatlar havalimanının trafiğe kapatıldığı saat 04.00’dan itibaren öğle saatlerine kadar süren uzun çalışma ile uçağa bağlandı. Burun, kanat ve kuyruk bölümünden halatlarla biri 300 biri de 500 ton ağırlık çeken iki vinç yardımı bulunduğu yerden öğle saatlerinden itibaren adeta santim santim kaldırılmaya başlanan uçak saat 14.10 sıralarında bulunduğu yerden tamamen havaya kaldırıldı. O anlar hem denizden, hem karadan hem de drone ile havadan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaklaşık 100 kişilik bir ekibin katıldığı operasyonda uçağın bir zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret sarfedilirken, çalışmaların önümüzdeki saatlerde sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

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