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Pençe-2 Harekatı’nda Ele Geçirilen Mühimmat ve Malzemeler Açıklandı

Pençe-2 Harekâtı’nda Ele Geçirilen Silah, Mühimmat ve Malzemeler Açıklandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Pençe-2 Harekatı’nda Ele Geçirilen Mühimmat ve Malzemeler Açıklandı

Başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen mağara ve sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı bilgilendirmede, “1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, 1 adet RPG-7 Roketatar (Hasar görmüş), 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, 1 adet 8×30 gündüz görüş el dürbünü, 2 adet kasatura, 1 adet fotoğraf makinesi , 1 adet antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 mm.lik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 700 adet BKC mühimmatı, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 1 adet El bombası , 1 adet Yaesu sabit merkez telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), 2 adet Yaesu el telsizi, 4 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet EYP basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, mayın(antitank), mühimmat kutusu, kullanıma hazır EYP düzeneği, 15 adet fünye ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edildi” ifadelerine yer verildi. (BSHA)

Anahtar Kelimeler:
Pençe-2 HarekatıSilahMühimmatMalzemeler
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