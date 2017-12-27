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Öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene uzaklaştırma

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciye şiddet uygulama görüntüleri medyada yer alan kadın öğretmenin okuldan uzaklaştırıldığını açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:01
Öğrenciye şiddet uygulayan öğretmene uzaklaştırma

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında yaşanan olayda, kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz Tekkeköy ilçesinde bir okulda gerçeklesen öğrenci darp olayı ile ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlatılmış. Soruşturmanın selameti açısından öğretmen okulundan uzaklaştırılmıştır" denildi.

Son Güncelleme: 27.12.2017 14:11
Anahtar Kelimeler:
Samsun İl Milli Eğitim MüdürlüğüAli-Emine Kahvecioğlu Meslek Ve Teknik Anadolu LisesiKadın öğretmen
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