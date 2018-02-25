Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Sayı 2 bini geçti!
Ankara - Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 18’e yükseldi.
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Zap’a hava harekatı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına devam ediliyor.
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Dağdan kopan kaya yola böyle düştü
Taipei - Tayvan’da bir dağ yolunda faciadan dönüldü.
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Kamyonu kurtaran vinç devrildi
Vadodara - Devrilen kamyonu düzelten vinç, araç hareket edince devrildi.
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Aşırı süratli motosiklet polise çarptı
Bangkok - Tayland’da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet, memura çarptı.(İHA)