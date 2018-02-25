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Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

25 Şubat 2018 Pazar 12:31

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Sayı 2 bini geçti!

Ankara - Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 18’e yükseldi.

Zap’a hava harekatı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasına devam ediliyor.

Dağdan kopan kaya yola böyle düştü

Taipei - Tayvan’da bir dağ yolunda faciadan dönüldü.

Kamyonu kurtaran vinç devrildi

Vadodara - Devrilen kamyonu düzelten vinç, araç hareket edince devrildi.

Aşırı süratli motosiklet polise çarptı

Bangkok - Tayland’da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet, memura çarptı.

(İHA)
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