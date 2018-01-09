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O sokağın adı artık “Fahreddin Paşa Sokağı”

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği önündeki sokağın ismi büyükşehir belediye meclis kararıyla “Fahreddin Paşa Sokağı” olarak değiştirildi.

09 Ocak 2018 Salı 10:21
O sokağın adı artık “Fahreddin Paşa Sokağı”

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed’in, sosyal medyadan Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkan’a hakaret içeren sözler paylaşmasının ardından ilk somut adımı atan Başkan Tuna, BAE Büyükelçiliği önündeki sokağın isminin “Fahreddin Paşa Sokağı” olarak değiştirileceği müjdesini vermişti. Açıklamanın ardından düzenlenen ilk Meclis toplantısında alınan kararla da BAE’nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu 613’üncü sokağın ismin “Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilirken aynı sokağın girişindeki 609’uncu caddenin isminin de “Medine Müdafii Caddesi” olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Büyükelçilik artık yazışmalarda “Medine Müdafii Caddesi Fahreddin Paşa Sokağı” adresini kullanacak.

ANKARAGÜCÜ’NE DESTEK

Başkan Tuna’nın Başkent’in dört bir tarafında sürdürdüğü esnaf gezileri, halk buluşmaları ve makamında vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantılar sırasında sık sık dile getirilen “Ankaragücü’ne yardım” isteklerini de boş çevirmedi. Başkan Tuna’nın istediği doğrultusunda; “Amatör spor kulübü olarak faaliyet gösteren M.K.E. Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne destek vermek amacıyla 3 milyon TL nakdi yardım yapılması” tüm Meclis üyelerinin “kabul” oyuyla karara bağlandı.

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:50
Anahtar Kelimeler:
Fahreddin Paşa SokağıBaeBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği
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