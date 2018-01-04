Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115504
ALTIN
158.776
DOLAR
3.7561
STERLİN
5.0885
EURO
4.5385
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Mustafa Elitaş: “Gezi olayları ile İran’daki olaylar aynı”

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Bizdeki Gezi olayları ne ise İran’daki olaylar da o” dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:24
Mustafa Elitaş: “Gezi olayları ile İran’daki olaylar aynı”

Kayseri’nin Sarıoğlan İlçe teşkilatında partililere seslenen Elitaş, İran’da meydana gelen olayları değerlendirdi. Elitaş, “Gezi olayları nasıl çıktı? Ne oldu? Kimsenin bildiği yok. Birden bire bir şey oldu. Taksimde üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan’da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan’da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye’nin 81 vilayetinin 80 inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksimde üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran’da oluyor” diye konuştu.

Olayların nedeninin ekonomik olduğunu söyleyen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran’daki olayın sebebi yumurta fiyatları. Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş. 400 yaralı var. Düşünebiliyormuşsunuz arkadaşlar bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran’da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye’yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz. İnşallah Gezi olaylarındaki kardeşlerimiz iktidara muhalefet olsun diye tencere tava çalan kardeşlerimiz şu anda o günleri bu günden İran penceresinden bakıp geçmişe doğru dönüp derler ki biz hata yaptık. Biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için bekası için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Onların iyi niyetli olmadıklarını anlamış olabilirler. Devletin en büyük yerinde olanlar bile bunları dinlemek lazım bunları anlamak lazım zafiyetinde bulunmuşlardır. Ama şimdi İran’dan 2013 Gezi olaylarına baktığımızda ne kadar büyük bir zaaf ne kadar büyük bir ihanetin içerisinde bulunduklarını görmeleri gerekir.”

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:35
Anahtar Kelimeler:
Gezi OlaylarıIrandaki OlaylarIranda Ne OluyorMustafa Elitaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP ile ittifakımız koltuk ve seçim ittifakı değil"
"MHP ile ittifakımız koltuk ve seçim ittifakı değil"
İbrahim Kalın: “Dava skandal, karar skandal”
İbrahim Kalın: “Dava skandal, karar skandal”
Bakan Özhaseki: "CHP neden suçu üzerine almıyor"
Bakan Özhaseki: "CHP neden suçu üzerine almıyor"
"Türkiye’nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas"
"Türkiye’nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas"
Bozdağ: "Diyanet fetvaları kendi aklına göre veremez"
Bozdağ: "Diyanet fetvaları kendi aklına göre veremez"
7 sendikaya FETÖ operasyonu
7 sendikaya FETÖ operasyonu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim