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Murat Hazinedar’dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yaptığı açıklamada Beşiktaş halkının kendisine yüklediği sorumlulukla 4 yıla yakın hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 21:45
Murat Hazinedar’dan ilk açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP’liler Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Birçok CHP’li vekilin de destek için geldiği belediye binası önünde CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Yüzde 80’e yakın oylara sahip çıkmak için buradayız. Parti yönetimimiz bu gece buraya geleceklerdir. Yarın saat 14.00’da Genel Başkanımız Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret edecektir. Bütün İstanbulluları yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesine bekliyoruz” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise Beşiktaş halkının kendisine yüklediği sorumlulukla 4 yıla yakın hizmet etmeye çalıştığını aktardı. “Demokrasilerde milletin verdiği emaneti millet alır” diyen Hazinedar, “Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini taşıyorum. Beşiktaş halkının, milletimin bana yüklediği sorumlulukla 4 yıla yakın hizmet etmeye çalıştım. Çok zor şartlarda bu emaneti hakkıyla yerine getirmeye çalıştım. Beşiktaş çok özel bir yer. Ben CHP’nin en yüksek oy aldığı bir şehrin belediye başkanıyım. Basından öğrendiğim kadarıyla görevden alınma nedenim yolsuzluk iddiaları ve FETÖ/PDY üyeliği ile yürütülen soruşturmadır. Değil ben ailemde sülalemde değil herhangi bir cemaate mensup tek bir kişi bulmazlar. Tüm iddialar ilişkin istenilen tüm belgeler eksiksiz bir şekilde müfettişlere verilmiştir. Abdestinden şüphesi olmayan insanlarız. Hak eninde sonunda yerini bulur” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.01.2018 09:21
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