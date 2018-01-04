"MHP ile ittifakımız koltuk ve seçim ittifakı değil"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri’nin Develi ilçesini ziyaretinde partililerle bir araya geldi. Elitaş burada yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz, altın harflerle tarihe yazılacak bir kahramanlıktır" dedi.

"Hain FETÖ’cülerin ellerindeki silahları alanlar, onların kullandığı tankı alan yiğitler var. O kahramanlar 15 Temmuz darbe girişimini önledi" diyen Mustafa Elitaş, "Biz 15 Temmuzdan sonra Kasım ayının 28’inde bir kanun hükmünde kararname çıkardık. 15 ve 16 Temmuz tarihinde darbeyi engellemek için yapılan fiiller ve eylemler tamamen yargıdan muaftır. Bir baktık o tankı alan, darbecileri tankın içinden dışarı atan, tankın önüne yatan yiğitlere karşı dava açmaya hazırlanıyorlar. Bir buçuk yıl önce çıkan KHK’ya kimse ağzını açmadı. Kimsenin gık’ı çıkmadı. Kimse ’burada bir yanlışlık var, muğlaklık’ var demedi. Biz o kahramanların başına iş gelmesin diye. Herhangi birisi darbe yapmaya çalıştığı zaman yine o kahramanlığı bu Türk milleti göstersin, gözdağı verilmesin diye o KHK’ya ‘Kimliğine bakılmaksızın sivil veya resmi ‘ diyerek sadece sivil kelimesini ekledik. Birden bire bir bardak suda fırtına koparmaya başladılar. İç savaş çıkaracaksınız diye söylediler. 15 Temmuz’da ‘Ben başbakanım’ diye çıkan birisi şimdi diyor ki birileri silahlanıyor diye sorumsuzca bu KHK’nın o kahramanların yaptıkları gayretleri hiçe sayan birisi çıkıyor iç savaş körükleniyor diye çığırtkanlık yapıyor.

Çakıl taşının değerini bilmeyen birileri iç savaş çığırtkanlığı yapıp, 15 Temmuz kahramanlığından rahatsız olan siyasetçiler var. Her kim ki darbe yalakalığı yaparsa, değirmenine su taşırsa bu millet onları çok iyi biliyor. Millet onların tarif ettiği gibi bidon kafalı değil" diye konuştu.

7 Ağustos’tan bu tarafa iki siyasi partinin ülkenin bekası için kurdukları milli ittifakı, ortaya koydukları gayreti devam ettirmeye çalıştığını bildiren Mustafa Elitaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu partiler MHP ve AK Partidir. MHP Genel Başkanı bir şey söylüyor, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız benzer şeyler söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bir şeyler söylüyor, MHP Genel Başkanı o konuyu destekliyor. Bu ittifak 18 Temmuz’da, 7 Ağustos’ta başlayan bu ittifak inşallah önümüzdeki günlerde de aynı şekilde devam edecektir. Bu ittifak koltuk ittifakı değil, seçim ittifakı değil, belediye meclisinde kim olacak, baraj şu mu olsun, kaç milletvekili olsun değil. Bu ittifak 15 Temmuzda Türk milletinin gösterdiği kahramanlığın, ittifakının sonucudur.

15 Temmuz’da bu ülkeyi kurtarmak için bizim o ittifakı aynı şekilde devam ettirmemiz gerekir diyorum. 16 Nisan’da herkes farklı düşünebilir, o bir gelecek ile ilgili yönetim tarzının seçim sistemidir. Ama 3 Kasım 2019’da yapılacak seçim 15 Temmuz’daki kahramanlık destanının tescillenmesi ve taçlanması seçimidir. 31 Mart yerel seçimler 3 Kasım 2019’da yapılacak olan seçimlerin işaret fişeğidir. Bu seçim farklı bir seçim. Bu seçimler Türk milletinin bekası, orta doğunun selameti için önemli bir seçimdir."