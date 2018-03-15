Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117202
ALTIN
165.007
DOLAR
3.8948
STERLİN
5.4430
EURO
4.8032
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Mehmet Aydın 500 milyon topladı, Uruguay’a kaçtı

500 milyon lira para toplayan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı ileri sürülüyor.

15 Mart 2018 Perşembe 11:23
Mehmet Aydın 500 milyon topladı, Uruguay’a kaçtı

500 milyon lira para toplayan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı ileri sürülüyor.

Çiftlik Bank ile ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 4 ay önce Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri açılışında konuşan kurucu Mehmet Aydın, dünyanın en yüksek besin değerine sahip ve en büyük yumurta damızlık tesisini Sakarya’da açtıklarını belirterek, tesiste yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisine yıllık 5,4 milyar lira katkıda bulunacaklarını söylemişti. Türkiye genelinde 500 bine yakın üyesinin olduğu Çiftlik Bank’ta bir süredir üyelerine ödeme yapılmıyordu. Şirket bütün hesaplarını kapatırken, mağdur üyeler ise yatırdıkları paraları alabilme umuduyla çiftlikleri bastı. Geçtiğimiz günlerde ise, Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu. Bu olayın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Çolak gözaltına alınarak Sakarya’ya getirilmişti. Daha sonrasına CEO Mehmet Aydın’ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın ise Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim olmuştu.

Geyve Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan Cemal Çolak ve Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın, ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, kurucu Mehmet Aydın’ın ise üyelerden topladığı yaklaşık 500 milyon para ile Uruguay’a kaçtığı ileri sürülüyor.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Son Güncelleme: 15.03.2018 13:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: "BM çözüm üretmekte aciz kalıyor"
Başbakan Yıldırım: "BM çözüm üretmekte aciz kalıyor"
Çiftlik Bank mağdurları isyanda, Çiftlik Bank son durum ne?
Çiftlik Bank mağdurları isyanda, Çiftlik Bank son durum ne?
Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı
Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı
Pilot Melike Kuvvet FETÖ mağduruymuş
Pilot Melike Kuvvet FETÖ mağduruymuş
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
“Marmara depremi geciktikçe şiddeti artacak”
“Marmara depremi geciktikçe şiddeti artacak”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim