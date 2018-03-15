Mehmet Aydın 500 milyon topladı, Uruguay’a kaçtı

500 milyon lira para toplayan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı ileri sürülüyor.

Çiftlik Bank ile ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 4 ay önce Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri açılışında konuşan kurucu Mehmet Aydın, dünyanın en yüksek besin değerine sahip ve en büyük yumurta damızlık tesisini Sakarya’da açtıklarını belirterek, tesiste yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisine yıllık 5,4 milyar lira katkıda bulunacaklarını söylemişti. Türkiye genelinde 500 bine yakın üyesinin olduğu Çiftlik Bank’ta bir süredir üyelerine ödeme yapılmıyordu. Şirket bütün hesaplarını kapatırken, mağdur üyeler ise yatırdıkları paraları alabilme umuduyla çiftlikleri bastı. Geçtiğimiz günlerde ise, Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu. Bu olayın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Çolak gözaltına alınarak Sakarya’ya getirilmişti. Daha sonrasına CEO Mehmet Aydın’ın, 20 yaşındaki eşi Sıla Aydın ise Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim olmuştu.

Geyve Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan Cemal Çolak ve Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın, ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, kurucu Mehmet Aydın’ın ise üyelerden topladığı yaklaşık 500 milyon para ile Uruguay’a kaçtığı ileri sürülüyor.

(Burak Can Tokyürek/İHA)