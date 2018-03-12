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Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 tarihinde kabulünün 97’inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Edirnekapı’da bulunan kabri başında bir tören düzenlendi.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:49
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 tarihinde kabulünün 97’inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Edirnekapı’da bulunan kabri başında bir tören düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’inci yıl dönümü nedeniyle Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Törene Başkan Remzi Aydın ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, 52. Motorlu Tümen Komutanı Tuğgeneral Özgür Tör, ilçe protokolü ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Tören İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Mehmet Akif Ersoy’un kabrine çiçek konuldu. Sonrasında ise Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Tören sonunda ise öğrenciler İstiklal Marşı şairi Ersoy’un kabrine çiçek bırakarak hep birlikte İstiklal Marşı okudular.

(İHA)

Son Güncelleme: 12.03.2018 14:15
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