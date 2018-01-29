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Kuzey Irak’ta 11 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kuzey Irak’taki Asos ve Kandil bölgesine icra edilen hava harekâtında teröristlere ait 11 hedefin imha edildiğini duyurdu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:25
Kuzey Irak’ta 11 hedef imha edildi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

Son Güncelleme: 29.01.2018 09:31
Anahtar Kelimeler:
Kuzey ırakTskAsosKandilAfrin
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