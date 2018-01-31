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Kürtler de Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istiyor

‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini ifade eden Adıyamanlı Kürt vatandaşlar, göreve hazır olduklarını söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:54
Kürtler de Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak istiyor

Terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sonrası İslam coğrafyasına barış ve huzurun geleceğini söyleyen Birsen Günay, “Afrin’e bizleri de alsınlar. Bizler de gidip savaşırız. Nene Hatun’lar gibi, Kara Fatma’lar gibi, bu ülke için bu vatan için kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Bizler devletimizin, cumhurbaşkanımızın ve silahlı kuvvetlerimizin arkasındayız” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın daha önceden yapılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, “Hem sınırlarımızda hem de sınırımız dışında bulunan terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalardan ve alınan kararlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’nın daha önceden yapılması gerektiğini, teröristlerin daha önceden yok edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve devletimizi sonuna kadar destekliyoruz. İnanıyoruz ki Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde tamamlanır ve ülkemiz ile bütün İslam alemine barış ve huzur gelir. Terör örgütlerine karşı bizleri askere çağırdıkları esnada ailece kalkıp gideriz savaşmaya. Bu vatan için canımızı sonuna kadar vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"ONLAR KÜRT DEĞİL TERÖRİSTTİR"

Afrin’de bulunanların Kürt değil, terörist olduğunu söyleyen erkekler ise "Bizler de Kürdüz ama bu olayları hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Onlar Kürt değil, teröristtir. Biz Kürtler, devletimizin bekası için Zeytin Dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz. Bize emir verildiği zaman anında çıkıp orada bulunan teröristlerle savaşırız. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, cumhurbaşkanımıza ve bu vatan uğruna canımızı sonuna kadar seve seve vermeye hazırız. Allah Afrin’de teröristlere karşı savaşan Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştular.

Adıyamanlılar, teröristler bölgeden temizleninceye kadar operasyonların sürmesini istedi.

Son Güncelleme: 31.01.2018 15:18
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıAdıyamanlı KürtlerKürt Vatandaşlar
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