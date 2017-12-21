ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını geri çekmesi talebini içeren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” kabul edildi. Oylamaya katılan 172 ülkenin 128’i kabul oyu kullanırken 9 ret, 35 çekimser oy kullanıldı. Oylamada ABD ve İsrail’in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ret oyu verdi. Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan ülkeleri yer alıyor.

Oylamanın ardından dünyanın gözü ABD başkanı Donald Trump’a çevrildi. Dün akşam kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti.

Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD’nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı. BM Genel Kurulunda alınacak kararın bir bağlayıcılığı bulunmazken, karar ABD ve İsrail’i uluslararası alanda baskı altına almak için büyük bir önem taşıyor.