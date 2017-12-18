ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesiyle ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Filistin’in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa, Türk milletine dedelerinin mirası olan Kudüs’e sahip çıktıkları için minnettar olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması üzerine Filistin’in atacağı adımlar olduğunu söyleyen Fayed Mustafa, "Atacağımız adamları netleştirmek için çalışıyoruz. Bu karara karşı cevap vermek için çeşitli seviyelerde danışmalar, görüşmeler yaptık" diye konuştu.

"ULUSLARARASI KANUNA GÖRE İŞGAL ALTINDAKİ ŞEHRİ BAŞKENT İLAN ETMEK SUÇTUR"

Kudüs’ün sadece Filistinlilerin değil, bütün Arapların ve Müslümanların meselesi olduğunu söyleyen Büyükelçi Fayed Mustafa, ABD’nin Kudüs kararı üzerine Filistin’in alacağı tedbirler konusunda şunları kaydetti:

"Kahire’de Arap ülkeleri dışişleri bakanlarından ve İstanbul’daki İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde İslam ülkeleri liderlerinden görüşler alarak birlikte çalışma konusunda anlaştık. Kudüs, mirası ve dini statüsü olarak Müslümanlar için kutsal bir mekandır. Bütün dünyadaki kardeşlerimiz ve dostlarımızla koordineli bir şekilde çalışmamız önemlidir. Filistinliler olarak, uluslararası hukuku ihlal etmesinden dolayı ABD’ye kaşı Güvenlik Konseyine resmi bir şikayet başvurusu yapacağız. Uluslararası kanuna göre Kudüs işgal edilmiş Filistin toprağıdır. İşgal altındaki bir şehri İsrail’in başkenti olarak kabul etmek uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Hukuken suçtur."

Büyükelçi Fayed, ABD’nin Kudüs kararına karşı atılacak adımlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"BM Güvenlik Konseyini bu konuyu görüşmeye davet ederek geçen birkaç günde bazı adımlar atıldı. ABD’nin bu konuda nasıl yalnız bırakıldığını gördük. BM Güvenlik Konseyi üyesi 14 devlet bu kararı hukuksuz bularak kararı kınadı. ABD bu konuda yalnız kaldı. Amerika’ya kaşı herhangi bir baskımız yok. Ancak diğer Arap ülkelerinin ABD’yi kararını geri çekmeye zorlayacak ekonomik kartları var. Bugünkü dünya, dostluk ve düşmanlıklara değil ekonomik menfaatlere dayalıdır. Eğer Amerika menfaatlerinin tehlikede olduğunu hissederse kararından geri dönebilir. Arap ve İslam dünyasının elinde ABD’yi kararından geri çekmeye zorlayacak imkanları var."

"HİÇBİR ŞART ALTINDA BU KARARI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Filistin’de ve dünyada ABD’nin kararını geri çekmesi için baskı yapıldığını söyleyen Fayed Mustafa, "Kudüs’te ve bütün Filistin şehirlerinde her gün halk hareketi ve protestolar var. Bütün dünyada da bu karara karşı öfke yürüyüşleri de var. Bu meselesinin kolay olmadığının farkındayız. Bu konuda düşmanımızın güçlü ve nüfuzlu olduğunu biliyoruz. Fakat bu kader değil. Teslim olmamız gerekmez. Elimizdeki bütün imkanlarla bu karara direneceğiz. Bu yüzden ABD’nin akıl dilini kullanması gerekiyor. Bu kararın kaldırılması için sonuna kadar direneceğiz. Her ne olursa olsun, hiçbir şart altında bu kararı kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kudüs’ün, Osmanlı’nın mirası olduğunu belirten Fayed Mustafa, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzey’den güneye, doğudan batıya bütün şehirlerde sokaklara çıkıp Kudüs gösterileri yapan dedelerinin mirasına sahip çıkan Türkiye ve büyük Türk milletine takdirlerimi arz etmek isterim. Bu harekette Türk liderliğinde ülkelerimiz arasında kardeşlik ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah sonunda kazanacağız. Düşmanımızın güçlü nüfuzlu olduğu doğrudur. Ancak biz haklıyız. Sonunda adalet tahakkuk edecektir. Düşmanlarımız zaferin bize uzak olduğunu zannediyor. Biz ise inşallah zaferin yakın olduğunu görüyoruz."