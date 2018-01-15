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Kontrolden çıkan uçağın pilotu: "Uçak birden hızlandı"

Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili soruşturma sürüyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
Kontrolden çıkan uçağın pilotu: "Uçak birden hızlandı"

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın mürettebatının ifadelerini alındı.

Uçağı kullanan 2 pilotun alınan ilk ifadesinde "Uçak normal iniş yaptı ama manevra yaparken birden sağ motor hızlandı ve uçak sol tarafa gitti” dediği öğrenildi. Pilotların savcılık ifadesinde ise detaylar şöyle:

"Ankara’dan havalanan uçak Trabzon havalimanına yaklaşma yaptı ve uçağı kullanan birinci pilot uçağı indirip yavaşlattı. Uçağı park etmek üzere ikinci pilot devreye girdikten sonra pist sonunda uçak manevra yapacakken sağ motor aniden hızlandı ve uçağı dönmeye çalıştığı yönün aksine denize doğru savurdu."

İfadesinde uçağın motorunun bilenmeyen bir nedenden dolayı aniden hızlanarak deniz tarafından pistten çıktığını söyleyen pilotun, “Uçak normal inişini yaptı. Pistin sonuna gelince sağa bir manevra vardı. Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru hızlanıp çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü” dediği öğrenildi.

Öte yandan, pilotların alkol muayenesi yapıldığı ve herhangi bir alkol izine rastlanmadığı belirlendi. İfadeler doğrultusunda kaza kırımın sağ motorda ki arızadan dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor. Uçağın pistten çıkarak denize 25 metre kala durmasının ardından sağ motor yerinden çıkarak denize düşmüştü. Uçağın içinden alınan kara kutu üstünde incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 09:20
Anahtar Kelimeler:
Pegasus HavayollarıPistten çıkan UçakTrabzon Havalimanı
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