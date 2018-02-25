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Kırmızı bültenle aranan eski terörist elebaşı Salih Müslim yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Türkiye, Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı.

25 Şubat 2018 Pazar 11:46
Kırmızı bültenle aranan eski terörist elebaşı Salih Müslim yakalandı

Bir süre önce Çekya’ya kaçtığı ortaya çıkan Salih Müslim’in bugün Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandığı açıklandı.

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkardığı terör örgütü PYD/PKK terör örgütünün eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. 

Salih Müslim Yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmiş ve terör örgütü PYD’nin eskieş başkanı Salih Müslim de 4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenenler arasında bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
Salih MüslimKırmızı ListeSalih Müslim Yakalandı
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