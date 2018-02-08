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Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

08 Şubat 2018 Perşembe 22:05
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Bursa’nın Mudanya ilçesi kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı M. Ö. adlı kadını kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddialarıyla ilgili makamında açıklama yaptı. Hakkında çıkan iddiaların yalan olduğunu gerçekle hiçbir alakasının olmadığını belirten Vali Çiftçi, “Bugün şahsımla ilgili bası basın organlarında yer alan iftira niteliğindeki iddialarla ilgili şu an açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. 21 yıllık kamu hizmetinde haktan hukuktan doğruluktan devletime ve milletime bağlılıktan asla taviz vermedim. Görev yaptığım her yerde, halkımla iç içende oldum. Daima halkımızın çıkarlarına gözettim. Bu durumdan rahatsız olanlar, elbet olmuştur. Devletime milletime aileme halel getirecek hiçbir faaliyettin içerisine girmedim. Bundan sonrada asla girmeyeceğimi beni tanıyanlar ve halkımız çok iyi biliyor. Çıkarları zarar gören birileri tarafından, kamuoyunda şahsımla ile ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını ve iftiralarını içeren haberler ile izzet ve onurum alçak kullandığı kumpasla ilgili itibar suikastına kurban edilmeyi çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördükleri kişilere karşı yapmış ver yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmiş iken tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı basınımızın haber diye vermesi maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir” dedi.

“M.Ö İLE MUDANYA KAYMAKAMI İKEN BELEDİYE ÖZEL KALEMİ OLMASI MÜNASEBETİ İLE TANIŞMAKTAYIM”

M.Ö hakkında açıklama yapan Çiftçi, “Söz konusu iddialar 9 ay öncesine ait iken neden şimdi servis edildiği kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır. Ben söz konusu haberde adı geçen M.Ö ile Mudanya kaymakamı iken belediye özel kalemi olması münasebeti ile tanışmaktayım. Kendisi belediye yönetiminin değişmesi ile vekalet ettiği Özel Kalem Müdürlüğünden uzaklaştırılmıştır ve benden yardım istemiştir. Benden de bu yardımı bulamayınca beni telefonla tehdit etmeye başlamıştır. Kendisi de bugün verdiği demeçlerde bunu açıkça belirtmektedir. Ben söz konusu geçen M.Ö ile Mudanya kaymakamı iken belediyenin özel kalemi olması münasebetiyle tanışmaktayım kendisiyle başka bir hukukumuzda asla olmamıştır. Beni ve ailemi tehdit etmemesi için, yaklaşık 3 ay önce mahkemeden koruma kararı aldım. Soruşturmanın gizliği çerçevesinde başkada açıklama yapacak durumda değilim” ifadelerini kullandı.

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