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Kimyasal hadım uygulaması görüşülecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çocuk istismarcılarına yönelik kimyasal hadım uygulamasına ilişkin, "Bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon bu konuyla ilgili her şeyi masaya yatıracak" dedi.

20 Şubat 2018 Salı 12:17
Kimyasal hadım uygulaması görüşülecek

Sağlık Bakanı Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin çocuk istismarında kimyasal hadımla ilgili sorusunu cevapladı. Demircan, kamuoyundan kimyasal hadım, idam gibi seslerin yükseldiğini soran gazeteciye, "Başbakan Yardımcımız, Hükümet Sözcümüz açıkladı. Bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon bu konuyla ilgili her şeyi masaya yatıracak. Vatandaşımızın tüm duyarlılığı dikkate alınarak, konuyla ilgili çalışmaları yapacak ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.02.2018 13:45
Anahtar Kelimeler:
Kimyasal Hadım
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