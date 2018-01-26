Kilisliler, "Ölsek de kalsak da bu şehirdeyiz" dedi

2015 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından Kilis’e 100’den fazla roket atılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi ise yaralanmıştı. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK/PYD tarafından atılan roketler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Roketli saldırılara rağmen Kilisliler, kentlerini terk etmeyeceklerini ifade ederek, “Bir tane değil, bin tane de füze atsalar, asla şehrimizi terk etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı öncesi kentimizi terk etmedik, bugün de ne şehrimizi ne de ülkemizi terk ederiz. Her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin ve hükumetimizin yanındayız. Bizler bu şehirde kalacağız, ölsek de, kalsak da, bu şehirdeyiz. Silahlı Kuvvetlerimize güveniyoruz. Terör örgütlerini sınırımızdan temizleyecektir” dedi. Öte yandan, Kilisli esnaflar iş yerlerini Türk bayrakları ile donatarak, Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiler.