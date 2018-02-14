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Kılıçdaroğlu, yeni MYK üyeleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36. Olağan Kurultayı sonrasında birlikte görev yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:12
Kılıçdaroğlu, yeni MYK üyeleriyle bir araya geldi

CHP MYK parti genel merkezinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat’taki 36. Olağan Kurultayın ardından belirlediği yeni MYK üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise saat 16.30’da düzenleyeceği basın toplantısıyla MYK’nın gündemini basın mensuplarıyla paylaşacak.

Kılıçdaroğlu, 13 olan MYK üyesi sayısını 18’e çıkardı. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi ile Parti Sözcülüğü görevini Bülent Tezcan’a veren Kılıçdaroğlu, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tuncay Özkan’ı, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Gamze Akkuş İlgezdi’yi getirdi.

Partinin Genel Sekreterliği için Mehmet Akif Hamzaçebi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Onursal Adıgüzel getirildi.

Kılıçdaroğlu’nun yeni ‘A Takımı’nda, Gülizar Biçer Karaca Doğa Haklarından, Muharrem Erkek Hukuk Politikalarından, Ünal Çeviköz Kamu Diplomasisinden, Faik Öztrak Sosyal Politikalardan, Fethi Açıkel ise Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer alıyor.

Yeni MYK’da eski MYK’dan 9 isim yer alıyor. Yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek olan Tezcan, Parti Sözcülüğüne de devam edecek.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da görevlerini sürdürecek.

Daha önceki MYK’da Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yadımcılığını yürüten Lale Karabıyık’a Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu olan Tekin Bingöl ise İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

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