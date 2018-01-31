Kılıçdaroğlu: "2019’da bu ülkeye huzur ve demokrasi vaat ediyoruz"

Kurultay sürecine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın düğün dernek havası içinde gerçekleştirileceğini belirterek, 2019’da Türkiye’ye demokrasi ve huzur vaat ettiklerini söyledi. Kurultayın CHP ve Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “Türkiye şuanda tarihinin en zor koşulları ile karşı karşıya. İç politikada, dış politikada, siyasette, eğitimde, hayatın her alanında ciddi sorunlar var. Bu sorunlara akılcı çözümler üretmek gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla bunu yapacak tek kurum var, o da CHP. Tarih bize çok ağır bir sorumluluk yüklemiş durumda. Biz bu kurultaydan sorunları tartışan ama sağlıklı çözümler de üreten bir parti kimliği ile yeniden çıkmak istiyoruz. Geçmişte sorunları dile getirdik, taşeron işçiden tutun orman köylüsüne kadar çözümleri de dile getirdik. Sorunlar büyüyor ve derinleşiyor. Bizim de yeni çözümlere ihtiyacımız var. Aynı zamanda adalet kavramı büyük yara almış durumda, anayasası yürürlükte olmayan, askıya alınmış bir Türkiye Cumhuriyeti var karşımızda. Yargı büyük ölçüde siyasi otoritenin egemenliği altında. Bizim bu konularda hem düşüncelerimizi ifade etmek hem de Türkiye’yi içinde bulunduğu bu çıkmazdan kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu çerçevede kurultayımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“KURULTAYIMIZIN ADI, ‘ADALET VE CESARET”

Adaleti cesaretle dile getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kurultayımızın adı ‘adalet ve cesaret.’ Hepimiz biliyoruz hangi gerekçe ile adalet sözcüğünü kullandığımızı, olmayan bir adaleti ülkemize getirmek istiyoruz. 432 kilometre adalet için yürüdük ama bugün geldiğimiz nokta kaygının sürdüğünü gösteren bir nokta. Cesaret diyoruz, adaletin olmadığı yerde baskı vardır, insanlar rahatlıkla düşüncelerini ifade edemezler. Kurultayımızda diyoruz ki, CHP var kimse endişe duymasın, cesaretle biz öne çıkacağız, ülkenin sorunlarını dile getireceğiz, halkın yanında, mazlum ve ezilenin yanında olacağız. Biz bu ülkeye adaleti cesaretle getireceğiz. Bu mesajı vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YENİ EKLENEN SORUNLARA YENİ ÇÖZÜMLERİ YENİ KADROLARLA ÜRETECEĞİZ”

“Akıl akıldan üstündür” atasözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Mevcut parti meclisimiz ve mevcut MYK seçim bildirgelerinde hem sorunları saptadı hem sorunlara çözüm üretti. Yeni kadrolarla onun devamı olarak ağırlaşan sorunlara ve yeni eklenen sorunlara yeni çözümleri yeni kadrolarla üreteceğiz. Biz sorunları saptama ve çözüm üretme konusunda Türkiye’nin en saygın kurumuyuz. Sorunlara çözüm üretme konusunda sadece CHP’nin yetkinliği var. Bunun da gerekçesi şu; bizim son yayınladığımız seçim bildirgemiz, parlamentoda bulunan üç parti tarafından kopya edildi. Çözümü üreten partinin biz olduğumuz konusunda toplumda da kabul görmüş bir anlayış var” ifadelerini kullandı.

“KURULTAYIMIZI DÜĞÜN DERNEK HAVASINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

“Kılıçdaroğılu başkanlığında CHP’den ne beklenir?” sorusuna kısa bir cevap veren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi bugün içinde bulunduğu sorunlardan çekip çıkartmak” dedi. Kılıçdaroğlu, “Sağlıklı işleyen bir demokraside olması gereken bütün kuralları kendi kongremize taşıyacağız. Bir demokrasi şöleni içinde, huzur içinde kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Kavgadan uzak, barıştan ve huzurdan yana bir politikayı sadece ben değil, diğer genel başkan adayları da dillendirecekler. Çünkü biz seçimle gelenlerin yönetildiği bir partiyiz, atama ile gelenlerin yönetildiği bir parti değiliz. Bizi diğer partilerden farklı kılan özellik de bu. Demokrasiyi içselleştirmiş bir partiyiz, demokratik bir süreç içinde kurultayımızı düğün dernek havasında gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

“2019’DA BU ÜLKEYE DEMOKRASİ VE HUZUR VAAT EDİYORUZ”

Kurultayın 2019’a etkilerinin nasıl olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, “Demokrasiden yana tavır alan bütün kesimlerle ilişkimizi sürdüreceğiz. Demokrasiyi, yargı bağımsızlığını, medya özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü savunan herkesle yakın bir diyalog içinde olacağız. 2019’da bu ülkeye demokrasi ve huzur vaat ediyoruz. Gerginliği dışlamış ama huzuru içselleştirmiş bir Türkiye vaat ediyoruz” dedi.