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"Kendi teknolojimizi üretmezsek bağımsız olamayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli teknolojinin önemine vurgu yaparak, “Bugün borç alan yarın emir de. Kendi teknolojimizi üretmezsek gerçek manada bağımsız olamayız” dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:23
"Kendi teknolojimizi üretmezsek bağımsız olamayız"

TÜBİTAK Ödül Töreninde konuşan Erdoğan, gençliğin kendine güvenmesi gerektiğini ifade etti, “Çiftçimizin, memurumuzun, bilim insanlarımızın, kadınımızın, erkeğimizin, başarıya odaklanması lazım” dedi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Son iki asırda yaşadığımız geri kalmışlığı yalnızca maddiyatla, bütçeyle veya insan kaynağıyla açıklamak bana göre hatalı bir yaklaşım olacaktır. Ben burada temel sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet, biz mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaybettik. Bu süreçte en büyük hatayı, özgüvenimizi, kendimize olan itimadımızı, başarabileceğimize dair inancımızı törpüleyerek yaptık.”

"BUGÜN BORÇ ALAN YARIN EMİR DE ALIR"

Yerli ve milli teknolojinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Bugün borç alan yarın emir de alır. Kendi teknolojimizi üretmezsek gerçek manada bağımsız olamayız. Siyasi bağımsızlık, ekonomik ve teknolojik açıdan desteklenmezse kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur” diye konuştu.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI UYARISI

Cumhurbaşkanlığı, teknoloji bağımlılığı konusunda da uyarılarda bulunarak, “2 yaşında, hatta daha geri çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse, bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım” dedi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 16:45
Anahtar Kelimeler:
Milli TeknolojiYerli Teknoloji
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