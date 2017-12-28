Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Balıkesir’de eski meclis üyesi Mesut Akbıyık ve ekibi, Balıkesir Adliyesi bahçesinde açıklamada bulunarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Akbıyık, "Bir süredir, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil inisiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm Grup Başkan Vekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık olan hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup arkadaşımızla İstanbul’da Eurasia Otel’de ve Sur Restoran’da 2 gün üst üste bir araya gelerek nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini tartıştık. Netice de ülkemizde milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik. Aldığımız karar çerçevesinde; referandum kampanyası süresince illerde birtakım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı, ’Demokrasi Buluşmaları’ adı altında sivil toplum örgütlerimizi ’Evet’ tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandumun içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık" dedi.

“KILIÇDAROĞLU ARTIK KÖŞEYE SIKIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Akbıyık, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun artık köşeye sıkıştığını ifade ederek, "Süleyman Soylu bu toplantılarda bizlere refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Türk Siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de, hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun izah etmekten kaçındığı, izah edemediği, Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkilerini ortaya koyan birtakım başlıklar, artık sıklıkla gündeme gelmektedir. Kumpas sonrası genel başkan olan Kılıçdaroğlu artık köşeye sıkışmaya başlamıştır" şeklinde konuştu. Akbıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıkesir’deki 2010 referandum çalışması 5 Ağustos tarihinde Basri Otel’de gerçekleştirilmiştir. Süleyman Soylu da bu çalışmada bize eşlik etmiştir. O çalışmanın tüm giderlerini biz arkadaşlarımızla birlikte karşıladık. Hatta faturasını da az önce ilgili kurumda aldık. Burada da görüleceği üzere ödeme işlemi benim tarafımdan yapılmıştır. Yani CHP’lilerin ileri sürdüğü ’2010 referandumunu FETÖ finanse etti’ şeklindeki alçak iftirayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun kocaman bir yalan olduğunun en büyük ispatı da budur. 2010 Referandumunda yaptığımız çalışmanın aynısını son hükumet başkanlığı sistemi referandum çalışmalarını da bu arkadaşlarımla beraber gerçekleştirdik. Biz ülkemiz zor dönemden geçerken bir cendere içerisindeyken, tüm emperyal güçler ülkemize saldırıyorken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dünyadaki tüm mazlumların umudu olmuşken, bu şartlarda evimizde oturmayacağız. Kimse bizden evimizde oturmamızı beklemesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın omuzlarındaki o yükü bir nebze de olsa alabilmek için ben ve arkadaşlarım yine sahada olacağız."