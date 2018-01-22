"Kaset kumpası davası" başladı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitlerinin alınmasıyla başlayan dava, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam edecek.

İDDİANAMEDEN;

Davada, aralarında FETÖ elebaşı Gülen’in de bulunduğu 171 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin sahteciliği" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlamalarından yargılanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP’li Baykal ile eski MHP’li yöneticilere ait özel görüntülerin internetten paylaşılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün, diğer devlet kurumları gibi emniyet teşkilatı içinde de örgütlendiği, örgütün ulaşmak istediği nihai hedefleri gerçekleştirmek için adli, idari ve istihbari kolluk görevi icra eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan, özellikle teknik (dinleme ve izleme) ve operasyonel imkanlara sahip istihbarat, kaçakçılık ve terörle mücadele şubeleri gibi birimleri bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kontrolünü ele geçirmeye özel bir önem verdiği vurgulandı. FETÖ’nün kurum içerisindeki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra da bu kurumun personel, teknik, araç ve gereçlerinin örgütsel operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya başladığı belirtildi.

"KUMPAS, GÜLEN’İN EMİR VE TALİMATI DOĞRULTUSUNDA YAPILDI"

Müştekiler Deniz Baykal ile bazı MHP’li yöneticilere yönelik eylemlerin yöntem, hedef kişi, zamanlama, amaç, kurgu, yayınlanma gibi özellikleriyle birbirleriyle benzer nitelikte olduğu ifade edilerek, sanıklardan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan hakkında kamuoyunda "böcek davası" olarak bilinen davanın açıldığı kaydedildi. İddianamede, tüm organları ile birlikte devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ’nün, bu amaç ve hedeflerini gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile "kaset kumpasları" denilen operasyonları gerçekleştirdiği bildirildi. Kaset kumpasının, şüphelilerden örgüt lideri Fetullah Gülen’in, örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek gerçekleştiği tespitine yer verildi.

FETÖ, CHP’Lİ BAYKAL’A KASET KUMPASINDA 2008’DE ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞ

İddianamede, 24 mağdur/müştekiye yönelik olarak 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, sanıklarca 28 Ağustos 2008 tarihinde Deniz Baykal’ın ikametine teknik çalışma yapmak maksadıyla girildiği bildirilerek, "27.03.2010, 28.03.2010, 13.04.2010, 14.04.2010 ve 30.04.2010 tarihlerinde Nesrin Baytok ve Can Baytok’un ikametine teknik çalışma yapmak maksadıyla girildiği, müşteki Deniz Baykal’ın telefonunun usulsüz olarak dinlenildiği, bu dinlemeye ilişkin herhangi bir mahkeme kararının bulunmamasına rağmen etkin pişmanlık gösteren şüpheli beyanıyla tespit edilmiştir" denildi.

118 KİŞİ BYLOCK KULLANICISI

Eylemlere katıldığı belirlenen 171 sanıktan 151’inin FETÖ mensubu olduğunun anlaşıldığı ifade edilerek, 171 sanıktan 164’ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı, emniyet istihbarat birimlerinde görev yapan 164 sanıktan 145’inin FETÖ mensubu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu 145 sanıktan 118’inin FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı olan ByLock’u kullandığının anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, "145 şüpheliden 116’sının Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması tarafından gerçekleştirilen fişlemeye ilişkin materyallerde örgüt mensubu olarak kodlandığı, örgüt mensubu olduğu belirlenen 145 şüpheliden 134’ünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edildiği ya da rütbeleri geri alındığı, 145 şüpheliden 20’sinin kendisinin Bank Asya’da hesabının bulunduğu, 145 şüpheliden 53’ünün eşi, çocuğu, kardeşi, anne ya da babasının ByLock isimli kriptolu haberleşme programını kullandığı, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 151 şüpheliden 46 tanesinin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 44 şüpheli hakkında da yakalama kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.