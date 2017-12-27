Kapatılan Fatih Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 171 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, sabah saatlerinde OHAL kapsamında KHK ile kapatılan FETÖ’nün kurumlarından Fatih Üniversitesi’nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54’ünün yakalandığı belirtildi. Firari durumda olan 117 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.