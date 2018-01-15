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Kanal İstanbul’un güzergahı belli oldu, nereden geçecek?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kanal İstanbul Projesinin güzergahı Küçükcekmece, Sazlıdere ve Durusu hattı üzerinde olacak. Kanal yaklaşık 45 kilometredir" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:02
Kanal İstanbul’un güzergahı belli oldu, nereden geçecek?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kanal İstanbul Projesinin güzergahı Küçükcekmece, Sazlıdere ve Durusu hattı üzerinde olacak. Kanal yaklaşık 45 kilometredir" dedi.

Son Güncelleme: 15.01.2018 10:33
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