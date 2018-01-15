Kanal İstanbul Türkiye’nin en büyük projesi olacak

Bakan Arslan, ulaştırma muhabirleriyle bir araya geldiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011 yılında kamuoyuna açıklanan Kanal İstanbul Projesi’nde gelinen son aşamayı ve detayları açıkladı. İstanbul’u Avrupa Yakası üzerinden Marmara Denizini Karadeniz’e bağlayan projenin ana amaçları, İstanbul Boğazı’nın gemi trafik yükünü azaltmak, İstanbul Boğazı’nda tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskleri minimize etmek, kentsel dönüşüm ile olumsuz yapılaşmayı modernize etmek, dünya metropolü İstanbul’un su yolu ulaşımında konumunu ve cazibesini daha da güçlendirmek. Bu kapsamda Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından; ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan tüm çalışmaların değerlendirilerek, projenin hayata geçirilebilmesi için 2017 yılının ilk yarısında Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmeti alım ihalesi gerçekleştirildiğini anımsatan Arslan, 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile tamamlanan çalışmaları aktardı. Arslan, "Mevcut Durum Tespiti (Alternatif Güzergahların Tespiti), sayısal model çalışmaları, deprem risk değerlendirmesi, tsunami risk değerlendirmesi, rüzgar ve dalga iklimi çalışması, jeolojik etütlerin yapılması çalışmaları tamamlandı. Yapılan bütün çalışmalarda ülkemizin önde gelen üniversitelerinden İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi’nde görevde olan alanında uzman öğretim üyeleri ve yine alanında uzman uluslararası firmalar ile birlikte çalışılmaktadır" diye belirtti.

"GÜZERGAH YAKLAŞIK 45 KİLOMETRE"

Planlanan alanda; 35 ilgili kurum ve kuruluşun yapmış olduğu çalışmalar ve verileri, çevresel koşullar ile flora ve fauna durumu, maden alanları, sit alanları, hassas alanlar, jeolojik çalışmalar, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, toprak kaynakları, denizcilik ve ulaştırma ağlarına etkisi, yarma hacmi, kanal uzunluğu, kamulaştırma, yerleşim alanlarına etkisi gibi etkenler çerçevesinde yapılabilirliği dikkate alınarak alternatif beş koridor değerlendirildiğini ifade eden Arslan, "Yapılan çalışmalardaki değerlendirme kriterleri dikkate alındığında, 4. Alternatif olan Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergah olarak seçilmiştir. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece’den girişi olarak belirlendi. Kanal yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğunda. Saha çalışmaları sonucunda Terkos Gölü havzası kritik sınırından uzaklaşılmıştır. Kanal güzergahı Baklalı ve Dursunköy yerleşkeleri dışarıda kalacak şekilde belirlenerek, bölge sakinlerinin olumsuz etkilenmesi önlenmiştir. Çalışmalarda diğer yapılar olarak tanımlanan liman ve lojistik merkez gibi projeler, küresel gelişmeler baz alınarak incelenmiştir. Kanal İstanbul Projesi kapsamında, kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmaları da devam etmektedir. Planlanan muhtemel dolgu alanları ve yapay adaların büyüklük, sayı ve konumları tahmini olarak verilmiş olup, nihai çalışmaların tamamlanmasına müteakip kesinleşecektir" şeklinde konuştu.

KARAYOLU VE DEMİRYOLU GEÇİŞLERİ

Kanal İstanbul Projesine dair karayolu ve demir yolu planlarına ilişkin de detayları paylaşan Arslan, "En kuzeyde D-20 Karayolu, ki 3. Havalimanı’nın bulunduğu yerden 14 kilometresini bitirip hizmete vermiştir, Çatalca’ya kadar 3 gidiş 3 geliş şeritli hale getirilme çalışması da Ağustos ayında bitirilmiş olacak. Bitirdiğimiz 125 kilometrenin dışında Avrupa tarafında Kınalı’dan Tem’e bağlıyoruz, Anadolu Yakası’nda Akyazı’ya bağlıyoruz. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçip, hızlı tren hattında olacak. En güneyde de D100 Karayolu güzergahı olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray’da olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü’nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul’dan kaynaklı yarma yaptığımızdan viyadük gerektiren geçişler olmayacak. Bütün bu çalışmalar sonucunda ülkemizin Trakya tarafından olası bütün etkileşimler, kentsel dönüşümle dahil etkileşimler dikkate alınarak güzergah oluşturuldu. Bundan sonra artık çalışmalarımız Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu üzerinden devam ettirilecek. Bu sene içinde yap işlet devret modeli ile karma bir model ile ihale sürecini bitirip, kazma vurmayı hedefliyoruz" ifadelerinde bulundu.

SORULARI YANITLADI

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Arslan, projenin yatırım değerlerine ilişkin şunları aktardı: "Karadeniz’deki bütün limanları büyüme hedefleri Karadeniz’den kaynaklı göç hareketi bağlı olarak çünkü oralar cazibe merkezi oluyorlar. Onlara bağlı olarak Orta Asya’daki yük hareketleri Boğaz’dan geçen bütün bu yük hareketlerinden kaynaklı gemi hareketleri de dikkate alınarak kanal kesiti kesinleştirilecek. Bunları yaparken en ekonomik denizyolu taşımacılığı da Kanal İstanbul ile birlikte dikkate alındığında biz kanal kesitini de kesinleştirmiş olacağız. Kentsel dönüşümü de yapacağız. Rakamlar ifade ettik, zaman zaman bu kadar büyük bir projede finansal modelleme dahil. Bir rakam vermek şimdi sizi de bizi de aldatabilir. Kanal İstanbul, 3. Havalimanı’ndan bile daha büyük bir proje."