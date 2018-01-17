Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113770
ALTIN
164.308
DOLAR
3.8265
STERLİN
5.2689
EURO
4.6786
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Kanal İstanbul güzergahındaki Durusu Köyü havadan görüntülendi

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahında yer aldığının açıklanmasının ardından taşınması gündeme gelen Arnavutköy Durusu Köyü havadan görüntülendi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:47

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahında yer aldığının açıklanmasının ardından taşınması gündeme gelen Arnavutköy Durusu Köyü havadan görüntülendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahının Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçeceğini açıklamıştı. O açıklamanın ardından asrın projesi olarak ifade edilen projenin geçeceği Arnavutköy’deki Durusu Köyü’nün taşınacağı gündeme gelmişti. Proje güzergahında olması nedeniyle taşınması konuşulan mahalle ve projenin geçeceği alan ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde projenin geçeceği alan gözler önüne serildi. Ayrıca havadan çekilen görüntülerde köyün 3’üncü havalimanına yakınlığı da dikkat çekti. 2 binden fazla nüfusu olan Durusu sakinleri ise olası bir taşınma durumunda ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor. Birçoğu mahallede doğup büyüyen vatandaşlar, projeye karşı olmadıklarını ifade ederken mahallelerinden taşınmak istemediklerini de dile getirdi.

“ALIŞAMAYIZ O HAYATA BİZ ONUN İÇİN İSTEMİYORUM”

Doğduğu ve çocuklarını büyüttüğü yeri terk etmek istemediğini dile getiren Mustafa Güleç, “İnsan oturduğu yeri, kendi kendinin huzurunu bozar mı? Yerleşmişim ben buraya çoluğum, çocuğum yerleşmiş bir hayat sürüyorum gayet memnunum. Oksijeni bol, havası temiz, deniz 3 kilometre ben burayı terk eder miyim? Verecekler bana 24’üncü katta daire ne yapayım ben nasıl oturayım? Nasıl ineceğim, asansörün düğmesine basmayı bilmiyor vatandaş nasıl yerleşeceğiz? Alışamayız o hayata biz onun için istemiyorum hükumete karşı mıyım, hayır. Yapsın ama bize de dokunulmasın” dedi.

“BİZİ BURADAN KALDIRIRLARSA BİZ NE YAPARIZ?”

Yıllardır oturduğu çevreden ayrılmasının kendisi ve ailesi için çok zor olduğunu ifade eden bir köy sakini, "Mahallenin kaldırılmasını istemeyiz tabi ki burada kurulmuş bir düzenimiz var. Senelerden beri çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, akrabamız hepsi burada, bizi buradan kaldırırlarsa biz ne yaparız nereye gideriz? Öyle bir şey olmasını istemeyiz. Dedelerimiz, atalarımız gelmiş buraya yerleşmiş bizde burada doğduk” diye konuştu.

“ŞU AN SATIŞLARIMIZI DURDURDUK”

Projenin güzergahının açıklanmasının ardından bölgede gayrimenkul alıcıların çok büyük oranda arttığı ve bu yüzden projenin inşaatı başlayana kadar satışlarını durdurduğunu söyleyen gayrimenkul danışmanı Veli Avcı, “ Şu an satışlarımızı durdurduk, binlerce müşteri geliyor, yer vermiyoruz çünkü üzerine baya bir koyacak. Şu anda kazma vurulduğu anda bu piyasada yüzde üç yüz, dört yüz fiyatlar artış yapacak” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.01.2018 09:54
Anahtar Kelimeler:
Kanal Istanbul Durusu KöyüArnavutköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal kimdir?
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal kimdir?
"Türkiye için çalışmamızı çok geniş bir perspektif ile yapacağız”
"Türkiye için çalışmamızı çok geniş bir perspektif ile yapacağız”
Sinoplular nükleer santral konusunu değerlendirdi
Sinoplular nükleer santral konusunu değerlendirdi
Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri
Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri
Hulusi Akar: "YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz"
Hulusi Akar: "YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz"
Kanal İstanbul Türkiye’nin en büyük projesi olacak
Kanal İstanbul Türkiye’nin en büyük projesi olacak
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim